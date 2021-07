Ciro Nogueira repassou ameaça de Braga Netto a Arthur Lira, dizem fontes

Ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Braga Netto nega que tenha feito ameaças (foto: Evaristo Sa/AFP)

Integrantes do governo e do Congresso garantem que foi o senador(PP-PI) quem repassou a ameça do ministro da Defesa, general Braga Netto , "de que não haveriaem 2022 se não houvesse voto impresso auditável", ao presidente da Câmara,(PP-AL)., do alto de sua arrogância e de seu bolsonarismo exacerbado, acreditou que poderia intimidar o Congresso ao ameaçar o país com umCiro e Lira, que de bobos não têm nada, se aproveitaram do fato para disparar um tiro no ministro e nos principais militares que ocupam cargos estratégicos no Planalto.Como dizem integrantes do governo, foi a vingança do, que foi levado para o governo pelas mãos do militar mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, que está perdendo a Casa Civil para Ciro Nogueira.Foi Lira quem fez chegar o delírio de Braga Netto ao jornal. Os personagens principais desta crise continuarão negando oficialmente o que fizeram e falaram.Mas todos sabem que Braga Netto ameaçou, sim, com um golpe militar. E que tanto Ciro quanto Lira decidiram posar de protetores da democracia.