Em vídeo de 2018, Eduardo Bolsonaro critica a 'sedução' do centrão

Eduardo Bolsonaro (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Rogério Carvalho (PT-SE) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (22/7), para compartilhar um vídeo do filho 03 do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em que falava mal do "centrão" para apoiadores presidente Jair Bolsonaro (sem partido).









Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou participar do “centrão”. O presidente sempre foi grande crítico do grupo. Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o “centrão”. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.





“Nós temos 513 parlamentares, o tal centrão que chamam pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram para a campanha do Alckmin e ficou então rotulado como algo pejorativo, danoso à nação. Não tem nada disso. Eu nasci de lá”, disse o presidente. “O centrão é um nome pejorativo, eu sou do centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas como o PRB”, finalizou.





Ao postar o vídeo, o líder do PT no Senado, cometou o assunto."Relembrar é viver!!!", escreveu.





Confira: