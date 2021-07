Bolsonaro ignora questão sobre honestidade de Barros: 'Não sei quem você é'

Presidente recebeu alta hospitalar neste domingo (18) (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

O presidente(sem partido) se esquivou, neste domingo (18/7), de pergunta sobre(PP-PR), líder do governo federal na Câmara dos Deputados.O parlamentar foi citado por Luis Miranda (DEM-DF) como o suposto político mencionado pelo chefe do poder Executivo federal ao tomar conhecimento de denúncias envolvendo supostas ilicitudes nas tratativas para a compra da vacina"O senhor consegue dizer para a gente que o seu líder Ricardo Barros é honesto?", perguntou a Bolsonaro o repórter Samuel Pancher, do site "Metrópoles".O presidente, então, deu uma resposta furtiva. "Ah, pelo amor de Deus, eu não sei se você... Pelo amor de Deus, olhando para a sua cara, não sei quem você é", falou, em frente ao hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP), onde ficou internado por quadro dias em virtude de uma obstrução intestinal Em depoimento a senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito () da COVID-19,disse ter comunicado o presidente sobre possíveis irregularidades nas negociações em torno do imunizante.Na versão de Miranda, que é irmão de um servidor de carreira do Ministério da Saúde, o presidente da República apontou possível envolvimento de Ricardo Barros ao ouvir os indícios.A senadora Simone Tebet (MDB/MS) foi a responsável por "arrancar", de Luis Miranda, a informação sobre o deputado citado "Eu sei o que vai acontecer comigo. A senhora [Tebet] também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou", assinalou o deputado do DEM.Barros, que foi ministro da Saúde na gestão do emedebista Michel Temer, vai depor à CPI depois do recesso parlamentar de julho.