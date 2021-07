Sem provas, Bolsonaro põe urnas em xeque: 'Só Deus me tira daquela cadeira'

Em primeira aparição pública após internação, presidente voltou a falar de urnas eletrônicas e vontade divina (foto: AFP / EVARISTO SA)

Embora tenha dito respeitar a Constituição Federal, o presidente Jair(sem partido) afirmou, neste domingo (18/7), que "só Deus" o tira do posto de chefe do poder Executivo federal. Ele voltou a defender o voto impresso nae garantiu que um homem, ainda isolado por causa da COVID-19, fará suposta "apresentação" capaz de provarnaseletrônicas.As declarações foram dadas na porta do Hospital Vila Star, em São Paulo (SP), onde Bolsonaro estava internado desde a quarta-feira (14) por causa de uma obstrução intestinal Ele citou novamente a alternância entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) na liderança dade 2014. Ao tratar de denúncias de corrupção no Palácio do Planalto, o presidente voltou a afirmar que apenas a vontade divina pode fazê-lo sair da presidência "Querem derrubar o governo? Já disse: só Deus me tira daquela cadeira. Será que não entenderam que só Deus me tira daquela cadeira? Se aparecer corrupção em meu governo, serei o primeiro a buscar maneiras de apurar e deixar na mão dapara que esse possível responsável seja punido", disparou.Segundo Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (), Luís Roberto Barroso, faz "ativismo eleitoral" contra o voto impresso. O presidente pleiteia que os eleitores possam ver, em um papel, comprovante das escolhas feitas na urna."Queremos transparência nas eleições. Não existem eleições sem transparência. Isso é fraude. Não queremos isso", falou.Sem máscara, o presidente ainda disse duvidar que na crença dos repórteres presentes à entrevista ao. Ele aproveitou a oportunidade para atacar o tom do inquérito dos atos antidemocráticos, que está sob o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal (STF).