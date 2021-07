Presidente foi aconselhado a seguir cardápio específico, mas está relutante (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

O presidente(sem partido) deixou o hospital neste domingo (18/7) após ser internado por causa de uma obstrução intestinal . Mesmo tendo que seguir umarestrita, o chefe do Executivo admite as dificuldades para cumprir a ordem médica.Bolsonaro também foi orientado a despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Apesar disso, garantiu a repórteres na saída da casa de saúde Vila Star, em São Paulo (SP), que dará expediente no Palácio do Planalto."Lamentavelmente, eu desrespeito. Vou tentar seguir. Não sou exemplo para ninguém quando se fala em dieta", disse ele, que espera comer "de costela" em cerca de dez dias.Por ora, Bolsonaro foi aconselhado a comer alimentos cremosos. Depois, a ideia é evoluir para itens pastosos, como bananas. O presidente foi hospitalizado na quarta-feira (14) , após passar dias se queixando de dores abdominais e soluços constantes O médico responsável por chefiar o acompanhamento do capitão reformado foi o cirurgião Antônio Macedo , que o operou em 2018, quando levou golpe de faca em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Uma nova intervenção chegou a ser cogitada, mas foi descartada."Vim para cá com 90% de chances de cirurgia. Talvez (com) a viagem, a sacolejada da ambulância ou um milagre de Deus - que acredito - o quadro evoluiu de um dia para o outro. Foi uma constante evolução. Dois dias depois, foi descartada a possibilidade de cirurgia".Sem condições físicas de jogar futebol ou basquete, como ele mesmo reconheceu, Bolsonaro prometeu tentar fazerem prol da saúde.