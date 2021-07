CPI marca depoimento do deputado Ricardo Barros para 20 de julho

(foto: Ana Rayssa/Correio Braziliense))

A Comissão Parlamentar de Inquérito () damarcou o depoimento do líder do governo da Câmara dos Deputados,(PP-PR), para. As datas, entretanto, sempre podem mudar, a depender do andamento dos trabalhos da comissão. Barros tem pedido aos senadores, tendo recorrido até ao Supremo Tribunal Federal (), para que seja logo ouvido. Inicialmente, após requisição de senadores da base, a CPI havia marcado o depoimento para esta quinta-feira (8/7).

Os senadores desmarcaram, no entanto, a fim de ouvir mais pessoas e obter mais informações para respaldar o depoimento do deputado federal. Barros quer ser ouvido o mais breve possível para tentar estancar o desgaste. O líder está no centro de uma série de suspeitas dos senadores depois do depoimento do deputado(DEM-DF) e do irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda. Segundo os irmãos Miranda, no encontro, o presidente teria dito que a situação parecia "rolo" de Ricardo Barros.

O deputado Luis Miranda disse que levou ao presidente Jair Bolsonaro suspeitas do rmão servidor em relação à negociação de importação da vacina indiana Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, representada no Brasil pela empresa Precisa Medicamentos. O governo assinou contrato com a Precisa em 25 de fevereiro para compra de 20 milhões de doses ao valor de R$1,6 bilhão.