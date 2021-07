Bolsonaro é transferido para São Paulo; médicos avaliam cirurgia

Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo transferido para São Paulo (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo transferido para São Paulo em um jato da Força Áerea Brasileira (FAB). O presidente saiu do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, às 16h44, desta quarta-feira (14/7), em direção ao aeroporto de Brasília. (sem partido) está sendo transferido paraem um jato da Força Áerea Brasileira (FAB). O presidente saiu do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, às 16h44, desta quarta-feira (14/7), em direção ao aeroporto de Brasília.





Em nota, o Planalto disse que o diagnóstico foi feito pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo.

"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz a nota do Ministério das Comunicações.





Em São Paulo, o chefe do Executivo federal fará exames complementares para definição da necessidade de uma cirurgia de emergência.





Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que a obstrução é consequência da tentativa de asssasinato sofrida por ele em 2018.

De acordo com o chefe do Executivo federal, esse é apenas “mais um desafio”. Para o presidente, a obstrução é consequência da tentativa de assassinato que sofreu durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.





“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia”, escreveu o presidente.

- Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/3ohUwHBEHG %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2021

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.