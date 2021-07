Governador do DF festeja aniversário em Uberaba e evento é investigado

O governador do DF comemorou os seus 50 anos em festa numa fazenda de Uberaba (foto: Instagram/Divulgação)

O Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Uberaba (GMU) e o Departamento Municipal de Posturas investigam evento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que comemorou seu aniversário de 50 anos no último sábado (10/7) com uma festa, com direito a show do cantor sertanejo Bruno, em uma fazenda do município de Uberaba.

Há a suspeita de que o evento foi realizado de forma irregular. Nas redes sociais, os convidados publicaram diversas fotos do evento. Eles aparecem nos registros sem máscara e não cumprindo o distanciamento social.

O comandante da GMU, Marcelo Neves, em entrevista à Rádio JM, afirmou que ele e sua equipe ficaram sabendo da festa quando o evento já havia terminado e, por isso, não houve fiscalização no local.



“Porém, nosso serviço de inteligência e o Departamento de Posturas está fazendo um levantamento do local.Com certeza não houve tempo hábil para eles seguirem os protocolos e as medidas serão tomadas no que tange as autuações.

O dono da fazenda, quem organizou a festa e os participantes podem ser autuados”, adiantou.

Segundo o Decreto COVID de Uberaba, a multa para quem realiza eventos de forma irregular e para o dono do local é de R$ 20.600,00.