Moraes rebate Bolsonaro: 'Não serão admitidos atos contra a democracia'

Ministro do STF, Alexandre de Moraes defendeu a democracia e a lisura das eleições brasileiras (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Os brasileiros podem confiar nas Instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a Democracia e o Estado de Direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade. %u2014 Alexandre de Moraes (@alexandre) July 9, 2021

O ministro do Supremo Tribunal Federal (garantiu, nesta sexta-feira (9/7), que as eleições gerais de 2022 vão ocorrer sem sobressaltos à. Ele sustentou a permanência do sigilo de voto e disse que atentados contra o Estado de Direito configuram crimes.A declaração foi dada um dia após o presidente(sem partido) voltar a afirmar, mais uma vez sem provas, que obrasileiro é alvo de fraudes. O chefe do Executivo federal chegou a pôr em xeque o pleito do próximo ano.Pelo Twitter, sem citar Bolsonaro, Moraes, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rebateu. “Os brasileiros podem confiar nas instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a democracia e o estado de direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade”, escreveu o integrante da Suprema Corte.A apoiadores, em Brasília (DF), Bolsonaro falou sobre a necessidade de “eleições limpas”, mesmo sem especificar do que falava. "Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições", comentou.Nesta sexta, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), também reagiu às falas do presidente . “As eleições vão acontecer. Não podemos tirar do povo o direito de escolher seus representantes. Nada nem ninguém vai trabalhar contra isso”, pontuou.“Todo aquele que pretender algum retrocesso será apontado pelo povo e pela história como inimigo da nação”, sentenciou