'Superpedido' de impeachment de Bolsonaro será entregue nesta quarta

Segundo a jornalista Vera Batista, do, do, o chamado 'Superpedido' dedo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será entregue nesta quarta-feira (30/6), às 15h. Segundo ela, oé unificar os argumentos dos mais de 120 pedidos de impeachment já apresentados na Câmara dos Deputados, apontando 23 tipos de

Entre as acusações, segundo Vera, estão crime contra o livredos poderes, tentativa de dissolver ou impedir o Congresso, crime contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais assegurados na Constituição, opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário, crime contra ainterna no país e descaso com a pandemia de