Deputados questionam secretário de Saúde sobre dívidas e gestão na pandemia

Fábio Baccheretti participou nesta segunda-feira (28/6) do Assembleia Fiscaliza (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Fábio Baccheretti. Os deputados estaduais de Minas Gerais iniciaram a primeira edição do ano da Assembleia Fiscaliza nesta segunda-feira (28/6) com o depoimento do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais,









Questionado pelo deputado Carlos Pimenta, o secretário disse que a pasta está, neste momento, em negociação com a Associação Mineira de Municípios (AMM), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Ministério Público para pagamento referente ao débito com os municípios.





"Há uma expectativa da reorganização que estamos fazendo na secretaria que a gente passe a tentar pagar o corrente no ano. Esse pagamento de dívidas acaba atrapalhando que a gente pague o empenhado liquidado no ano corrente. Nossa expectativa é que vire o próximo ano sem dívidas de 2021, mas obviamente novembro e dezembro sobram um pouco para pagar. A expectativa é que os 12%, que serão atingidos este ano, sejam basicamente empenhados, liquidados e pagos", disse Baccheretti.





Já o parlamentar João Vítor Xavier cobrou do chefe da pasta a construção de um Hospital Regional na Região Noroeste de Minas Gerais. Segundo o parlamentar, a Prefeitura de Unaí chega a gastar, sozinha, 60% da arrecadação da cidade com investimentos em saúde.





"Estamos discutindo dentro do Valora Minas uma nova política hospitalar de distribuir melhor os recursos. Historicamente, o Prospe não seguiu um critério de necessidade muitas vezes e o Valora Minas é diferente. Lembrando que o custeio do estado vem com o incentivo, será possível o aumento de mais de 1 bilhão de reais e a criação de critério técnico de valor. Unaí receberá certamente mais incentivo que historicamente", disse o médico.





Ampliação da vacina para grupos prioritários





O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, também foi cobrado pelos parlamentares para a ampliação da vacinação contra a COVID-19 para outros grupos prioritários.





O deputado Zé Guilherme pediu ao chede da pasta que o governo de Minas amplie a imunização para lactantes de bebês com síndrome de Down, independentemente da idade da criança. Já Charles Santos cobrou agilidade na vacinação de caminhoneiros, taxistas e mototaxistas, devido à exposição do trabalho ao coronavírus.





Em resposta, o secretário disse que os caminhoneiros já são grupo prioritário na campanha de imunização no estado e disse que vai levar para análise os outros pleitos.