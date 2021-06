Ministro Marcelo Queiroga 'dança' forró com coronavírus em João Pessoa

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, em ação em posto de vacinação em João Pessoa (foto: Reprodução de vídeo)

Durante visita ao posto de vacinação contra ano Mangabeira Shopping, em(PB), na tarde desta sexta-feira (25/6), o ministro da Saúde,, foi surpreendido por uma pessoa caracterizada como o “novo”, que o chamou para dançar ao som de um forró que tocava.Sem jeito, o ministro fez um gesto de que “mataria” o vírus, mas aceitou o convite da dança. Apenas brevemente. Depois, cedeu a dança com o "novo coronavírus" para outra pessoa.Confira o vídeo:Queiroga está na cidade para cumprir a agenda doAntes do episódio no shopping, ele se reuniu com o prefeito da capital, Cícero Lucena (Progressistas), o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) e o secretário de Saúde local, Fábio Rocha.No sábado, ele vai se encontrar com o governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania) e o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros.A reunião tem como foco a testagem eem massa contra a doença no município de Sousa, no sertão paraibano.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia