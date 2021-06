Menos de um ano após admitir caixa 2 e pagar multa, Onyx critica corrupção

Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Onyx Lorenzoni (foto: Reprodução/TV Brasil) Onyx Lorenzoni, criticou qualquer esquema de corrupção e disse que o governo “é diferente”. A declaração foi dada nesta quarta-feira (23/6), menos de um ano após ele admitir caixa 2 e fazer acordo com a Procuradoria-Geral da República para pagar R$ 189 mil e encerrar investigação. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil,, criticou qualquer esquema dee disse que o governo “é diferente”. A declaração foi dada nesta quarta-feira (23/6), menos de um ano após ele admitire fazer acordo com a Procuradoria-Geral da República para pagar R$ 189 mil e encerrar investigação.









Lei Anticrime e que livra o criminoso de punição pelo que fez.



A medida é apresentada pelo Ministério Público ao investigado, desde que ele admita a prática de crime, cometido sem violência e grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos.



"Gostem ou não, nós somos diferentes" Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência



No entanto, em agosto de 2020 a defesa de Onyx divulgou uma nota informando que ele havia firmado o "acordo de não-persecução penal", previsto nae quelivrao criminoso de punição pelo que fez.A medida é apresentada pelo Ministério Público ao investigado, desde que ele admita a prática de crime, cometido sem violência e grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos.





O ministro admitiu o recebimento de recursos pela J&F não declarados à Justiça Eleitoral nas campanhas eleitorais dele em 2012 e em 2014.





Confira a nota divulgada à imprensa na época:





“A defesa do Deputado Federal Onyx Lorenzoni firmou acordo de não-persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele admitiu o recebimento de doações em sua campanha eleitoral para Deputado Federal e pagará R$ 189 mil como prestação pecuniária, recursos que buscará através de empréstimo bancário. Afirmamos que nosso cliente decidiu procurar as autoridades com a intenção de colaborar e dar um desfecho final ao processo. Recordamos também que, quando a delação da JBS veio a público, o Deputado Onyx desconhecia a origem do recurso.





Ademais, diante da nova legislação processual e com a intenção de solucionar isso de uma vez por todas, foi postulado junto à Procuradoria-Geral da República o acordo de não-persecução penal. Agora, esperamos que o Supremo homologue o acordo e a causa seja extinta.





Daniel Leon Bialski e o Adão Paiani





Brasília/DF, 03 de agosto de 2020.”