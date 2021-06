Onyx: 'Bolsonaro é o maior líder popular da história do Brasil'

Onyx retuitou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro com os melhores momentos da motociata em São Paulo, neste sábado (foto: Reprodução/twitter)



O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, usou um trecho do discurso de Jair Bolsonaro a apoiadores, O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República,usou um trecho do discurso dea apoiadores, após a motociata em São Paulo, neste sábado, para enaltecer a popularidade do presidente.

"'Onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês' Jair Messias Bolsonaro - o maior líder popular da história do Brasil", escreveu o ministro, ao retuítar um vídeo postado por Bolsonaro com os melhores momentos das motociatas na capital paulista.



Onyx é um dos minitros de confiança do presidente. Na cerimônia de posse do atual cargo, ele foi elogiado por Bolsonaro. "Quero dizer ao Onyx, que é o terceiro ministério que ele ocupa. Ele foi o primeiro parlamentar que, lá atrás, acreditou que poderíamos chegar à Presidência e fazer um bom mandato”, frisou o presidente Bolsonaro.





Lorenzoni foi ministro-chefe da Casa Civil no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Depois assumiu a pasta da Cidadania, onde permaneceu por um ano. Durante a gestão, o Ministério foi responsável pela condução do Auxílio Emergencial pago pelo Governo Federal em razão da pandemia de COVID-19.