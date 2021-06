Bolsonaro: Quem é contra desobrigação da máscara, não acredita na ciência

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em cima do trio elétrico em São Paulo neste sábado (12/6) (foto: Reprodução/Youtube) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar as medidas não-farmacológicas contra a COVID-19 neste sábado (12/6). De manhã, ele participou de uma motociata em São Paulo, e agora à tarde, discursou em cima de um trio elétrico ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente(sem partido) voltou a criticar as medidas não-farmacológicas contra aneste sábado (12/6). De manhã, ele participou de uma motociata em, e agora à tarde, discursou em cima de um trio elétrico ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.





Ao contrário do que especialistas defendem, ele criticou o isolamento social. “Deixei bem claro - tudo que falei lá atrás se confirma hoje em dia. O isolamento praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação científica para tal”, afirmou. “Sempre falei do isolamento vertical. O meu governo não fechou o comércio. O meu governo não decretou lockdown. O meu governo não impôs toque de recolher. Quem fez isso, fez errado”, acrescentou.





Enquanto discursava sobre as medidas preventivas contra a COVID-19, apoiadores gritavam “Fora Doria”, em referência ao governador de São Paulo que impôs restrições no estado para impedir o avanço do vírus.

Máscara

Marcelo Queiroga, que ele fizesse um comunicado para que o Esta semana, Bolsonaro também afirmou que pediu ao ministro da Saúde,que ele fizesse um comunicado para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório

“Acabei de conversar com o Queiroga e ele vai fazer um parecer para desobrigar o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já contraíram o vírus”, explicou Bolsonaro. “Não quero que isso seja um símbolo”, disse ele com uma máscara na mão.