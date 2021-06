Motociclista causa acidente durante motociata de Bolsonaro em SP

Acidente na rodovia dos Bandeirantes, em SP (foto: Reprodução/Redes sociais) motociata do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo neste sábado (12/6), houve um acidente por volta das 11h na rodovia dos Bandeirantes. Um motociclista perdeu o equilíbrio e ficou caído no asfalto até ser socorrido. Durante ado presidente(sem partido) em São Paulo neste sábado (12/6), houve umpor volta das 11h na rodovia dos Bandeirantes. Um motociclista perdeu o equilíbrio e ficou caído no asfalto até ser socorrido.









A manifestação foi organizada por integrantes de clubes de tiro e de motociclismo do interior de São Paulo e região. O ato começou na Zona Norte de São Paulo e deve seguir pela Marginal do Tietê até a Rodovia dos Bandeirantes, onde o grupo deve continuar até o quilômetro 62, próximo a Jundiaí, interior do Estado, e de lá deve retornar para a capital.