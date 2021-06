Auditor queria incluir informações falsas em relatório oficial do TCU

Amigo dos filhos de Bolsonaro, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques tentou assumir uma diretoria no BNDES, mas teve os planos barrados pelo TCU (foto: Reprodução de Internet)

Mesmo alertado por colegas de trabalho de que estava produzindo, o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques estava disposto a incluir o seu “estudo paralelo” no 6º Relatório de Monitoramento da COVID-19 do Tribunal de Contas da União (TCU).O novo documento oficial está previsto para ser divulgado na próxima semana. Felizmente, segundo integrantes do, houve tempo suficiente para que as informações falsas preparadas por Alexandre, de que metade das mortes pelanão aconteceram, fossem barradas.Todos os colegas de trabalho dele refutaram os dados.