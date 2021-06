Auditor que criou estudo paralelo no TCU é amigo dos filhos de Bolsonaro

Estudo paralelo do TCU foi citado por Bolsonaro (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) “estudo paralelo” do Tribunal de Contas da União (TCU) apontando que governadores inflaram o total de óbitos para obterem mais verbas do governo federal. Foi o auditor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques o responsável por elaborar odo Tribunal de Contas da União (TCU) apontando que metade das mortes pela COVID-19 no país não ocorreram . Segundo ele, ospara obterem mais verbas do governo federal.

Procurado pelo Correio Brazilense, Alexandre disse que só falaria com autorização da assessoria de imprensa do TCU, que já foi demandada. O auditor é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.









Alexandre está lotado na secretaria do TCU que lida com inteligência e combate à corrupção. Quando começou a pandemia do novo coronavírus, ele pediu para acompanhar as compras com dinheiro público de equipamentos para o combate à COVID.





Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques foi o responsável por estudo paralelo (foto: Reprodução) A partir dali, o auditor começou a elaborar o “estudo paralelo”. Quando apresentou os resultados de sua tese aos colegas de trabalho, foi veemente repreendido, pois ficou claro que ele queria desqualificar os governadores e favorecer o discurso de Bolsonaro. Nenhum outro auditor do TCU endossou o “estudo” por considerá-lo uma farsa.





Assustados com a insistência de Alexandre, os colegas de trabalho comunicaram os ministros da Corte de Contas o que estava acontecendo. Mas o auditor entregou a sua tese aos filhos de Bolsonaro, que a tornou pública. O TCU abriu investigação para apurar a conduta de Alexandre.