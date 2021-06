TCU identifica auditor responsável por estudo paralelo citado por Bolsonaro

'Estudo paralelo' está circulando em grupos de integrantes do TCU (foto: BARBARA CABRAL/ESP.CB/D.A) Tribunal de Contas da União (TCU) já identificou o auditor que fez, por conta própria, um “estudo paralelo” citado pelo presidente Jair Bolsonaro como sendo um documento oficial do órgão. O “estudo paralelo”, que circulou pelo gabinete das sombras, aponta que as mortes pela COVID-19 “são 50% menores do que o anunciado” pelos estados. (TCU) já identificou o auditor que fez, por conta própria, um “estudo paralelo” citado pelo presidentecomo sendo um documento oficial do órgão. O “estudo paralelo”, que circulou pelo gabinete das sombras, aponta que as mortes pela COVID-19 “são 50% menores do que o anunciado” pelos estados.

Ao mesmo tempo em que negou a existência de um estudo oficial que trate de mortes pela COVID-19, o TCU abriu investigação para apurar o que levou o auditor a propagar informações falsas sobre tema tão sensível. Suspeita-se de alinhamento político com o governo. Esse auditor compartilha fake news em várias redes sociais, como já se apurou.









A posição fechada pelo TCU, depois de encerradas as investigações, é punir com rigor o auditor, pois é preciso dar exemplo. No entender dos ministros, comprovadas todas as suspeitas de irregularidades, não se seguirá o exemplo do Exército, que arquivou o processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello, mesmo diante do evidente descumprimento por ele do Estatuto dos Militares.





Nesta terça-feira (08/06), o presidente Bolsonaro admitiu que os dados citados por ele com “base em estudo do TCU” são falsos.