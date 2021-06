Eduardo Bolsonaro registra BO contra ameças à filha de 8 meses

Fui hoje à DRCC (Del. Repressão Crimes Cibernéticos) iniciar as investigações ao ameaçador de minha filha e família



Estou esperançoso no rastreio do email do criminoso, que se tiver sucesso demandarei civil e criminalmente. Agradeço ao Delegado PCDF Gian Carlos pelo atendimento pic.twitter.com/8F4A8lR1EN