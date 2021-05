Lula rebate Bolsonaro: 'Nunca trabalhou na vida'

No Twitter, ele disse que não tem medo de sair na rua como Bolsonaro, que fez um “passeio de moto” de Bolsonaro pelo Rio de Janeiro no último domingo (23/5) escoltado por mil policiais.“O Bolsonaro quando sai na rua precisa de mil policiais fazendo segurança. Vem falar que eu tô com medo de ir pra rua?! Ele que tá com metade do que eu tenho nas pesquisas é que tem que ficar com medo. Daqui a pouco ele só vai poder visitar quartel e fazer reunião com miliciano…”, escreveu o ex-presidente.