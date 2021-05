Bolsonaro: 'Quem não está contente comigo tem Lula em 2022'

(foto: AFP/RODRIGO BUENDIA) Lula em 2022" declarou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após se irritar com questionamentos de uma apoiadora de por que, como chefe da Nação e das Forças Armadas, ele deixa o povo sofrer na mão daqueles “demônios”. "Quem não está contente comigo temem 2022" declarou o presidente Jair(sem partido) após se irritar com questionamentos de umade por que, como chefe da Nação e das Forças Armadas, ele deixa o povo sofrer na mão daqueles “demônios”.









Aborrecido com a fala da mulher, o presidente continuou dizendo que quem não está satisfeito com sua gestão, poderá votar no petista nas próximas eleições presidenciais. "Entendi mal não. A senhora tem um grande candidato em 2022, para chegar, assumir e resolver o problema do Brasil", afirmou.





Jair Bolsonaro também voltou a criticar o lockdown como medida de prevenção da COVID-19, citando o prefeito, Edinho Silva (PT), que adotou o método na cidade de Araraquara (SP).





"Vocês reclamam de alguns prefeitos, como aquele lá de Araraquara. Ele deitava e rolava no lockdown e foi reeleito, então por favor. Se não fosse o governo para socorrer com dezenas de toneladas de alimentos, o povo lá estaria em uma situação bastante complicada", disse.