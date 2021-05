Dilma Rousseff está internada em hospital de Porto Alegre

--> --> --> -->

Ex-presidente Dilma Rousseff (foto: Agência Brasil/Reprodução)

A ex-presidente(PT) foi internada nesta terça-feira (25/05) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



"A Assessoria de Imprensa da ex-presidenta Dilma Rousseff informa que ela está fazendo exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, depois de ter sentido um mal-estar na noite de segunda-feira, 24. Ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, 25."

