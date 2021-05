Ciro tenta explicar fala do presidente do PDT sobre voto impresso

Ciro Gomes defende líder do PDT ao falar de voto impresso (foto: Agência Brasil) PDT em 2018, Ciro Gomes saiu em defesa do presidente do partido, Carlos Lupi, nesta sexta-feira (28/5). Ontem, foi publicado um vídeo com o líder da sigla defendendo o voto impresso. Eles ressaltam que existe diferença em relação ao apelo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Candidato à presidência da República peloem 2018,saiu em defesa do presidente do partido,, nesta sexta-feira (28/5). Ontem, foi publicado um vídeo com o líder da sigla defendendo o. Eles ressaltam que existe diferença em relação ao apelo do presidente(sem partido).









“Nós, do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos os primeiros a falar isso. E temos coragem de dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera.”





%u201CSem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera%u201D. Confira meu recado defendendo eleições honestas e verdadeiramente democráticas. #PDT pic.twitter.com/JViYVZJQZU %u2014 Carlos Lupi %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDF39 (@CarlosLupiPDT) May 27, 2021







Ciro Gomes publicou uma série de tuítes justificando a fala de Lupi. “Para ficar bem claro: o que Lupi defendeu, teoricamente, em uma entrevista, não foi a substituição do voto eletrônico por voto em papel. Mas o aperfeiçoamento da urna eletrônica, tornando-a capaz de gerar um canhoto impresso”, escreveu o político.

Ou seja: as pessoas votariam em uma urna eletrônica semelhante à atual e seu voto também seria computado eletronicamente. Só que cada urna geraria e armazenaria um comprovante que seria retido por ela, de forma secreta e indevassável. (...) %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) May 28, 2021

Ele ainda criticou a associação com a defesa de Bolsonaro, que prevê a extinção da urna eletrônica no processo eleitoral. “Por que esta espécie de rendição, de covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro 'dono' de qualquer ideia da qual sua turma se apropria?", questionou.

Por que esta espécie de rendição, de covardia e fatalismo absurdo que fazem considerar Bolsonaro "dono" de qualquer ideia da qual sua turma se apropria? (...) %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) May 28, 2021

É este tipo de pensamento derrotista que está fazendo Bolsonaro, entre outras coisas, se apropriar de símbolos pátrios - como nossa bandeira, nossas cores nacionais - e muitos aceitarem passivamente este sequestro. Defender o voto eletrônico com cópia impressa, nos moldes propostos por Lupi, é ser contra Bolsonaro e não a seu favor. Se implantado, mataria, por antecipação, sua tentativa de sabotar os resultados do pleito de 2022”, completou.