TRE posta vídeo zoando quem defende voto impresso

23:05 - 17/05/2021 'Quem usou e recomendou a cloroquina foram os estados', diz senador medieval, uma jovem se cobre com uma espécie de véu sobre o texto: "Quando a pessoa fala de voto impresso em pleno século XXI". A legenda ainda lembrava: "A urna eletrônica é 100% segura". Pelo fator inusitado da brincadeira pela conta de um tribunal, o vídeo logo bombou em outras plataformas, como o Twitter. Em frente a um cenário (os populares filtros da plataforma), uma jovem se cobre com uma espécie de véu sobre o texto: "Quando a pessoa fala de voto impresso em pleno século XXI". A legenda ainda lembrava: "A urna eletrônica é 100% segura". Pelo fatordapela conta de um tribunal, o vídeo logo bombou em outras plataformas, como o Twitter.





O vídeo que o Tribunal regional eleitoral do PR postou socorro pic.twitter.com/QSUPjb6l68 %u2014 Andreza (@andrezadelgado) May 17, 2021





No TikTok, entretanto, por volta das 19h desta segunda-feira (17/5), o vídeo era dado como "privado" para quem tentava acessar seu link. No feed, sem sinal do clipe.





Embate





explicações sobre como o processo de apuração das eleições funciona, a campanha também tem o objetivo de esclarecer fake news que questionam a credibilidade do processo de votação no país. A publicação do vídeo ocorre poucos dias depois de a Câmara dos Deputados instalar uma comissão para discutir uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que requer o voto impresso no país. Em paralelo à ação dos legisladores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, na última sexta-feira (14/5), uma campanha para celebrar os 25 anos da urna eletrônica. Além desobre como o processo de apuração das eleições funciona, a campanha também tem ode esclarecer fake news que questionam a credibilidade do processo deno país.