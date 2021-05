(CPI) da COVID no Senado completou, nesta quinta-feira (27/5), um mês de reuniões. Entre depoimentos e discussões entre governistas e oposição, a CPI se tornou assunto nacional e foco dos olhos atentos dos brasileiros. A Comissão Parlamentar de Inquéritonocompletou, nesta quinta-feira (27/5), um mês de. Entre depoimentos e discussões entre governistas e oposição, ase tornou assunto nacional e foco dos olhos atentos dos brasileiros.









Dos 11 titulares, quatro senadores são aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), dois são da oposição e cinco são considerados de "centrão".





Omar Aziz (PSD-SP), o vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL).



O presidente Jair Bolsonaro é foco das discussões entre os senadores (foto: PR/Reprodução)

Para organização dos fatos, os trabalhos são coordenados pelo presidente da Comissão, o senador (PSD-SP), o vice-presidente, senador (Rede-AP) e o relator, senador (MDB-AL).





Veja a lista de pessoas que já deram depoimento:

Luiz Henrique Mandetta - ex-ministro de Saúde

Nelson Teich - ex-ministro da Saúde

Marcelo Queiroga- ministro da Saúde

Fábio Wajngarten - ex-secretário de Comunicação da presidência

Carlos Murillo - gerente-geral da Pfizer

Antonio Barra Torres - Presidente da Anvisa

Ernesto Araújo - ex-ministro das Relações Exteriores

Eduardo Pazuello - ex-ministro da Saúde

Mayra Pinheiro (Capitã Cloroquina) -Secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde

Dimas Covas - Presidente do Butantan





Entre esses depoimentos, várias revelações foram feitas: a omissão do governo na compra de vacinas, o caso de Manaus (onde o colapso da Saúde acarretou a falta de oxigênio) e a recomendação por parte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de remédios sem eficácia comprovada.





O Estado de Minas conversou com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e um opositor para tentar entender como a população enxerga os trabalhos feitos no Senado.





O lado Bolsonarista





Otaviano Campagnaro, 42 anos, é apoiador de Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) Otaviano Campagnaro, 42 anos, a CPI é sempre importante para investigar erros na condução do poder executivo junto ao dinheiro público.



Na opinião dele, não só Jair Bolsonaro deve ser investigado, já que o governo federal fez repasses para estados e municípios durante a pandemia de COVID-19. "A CPI deveria estar investigando as ações dos ministros, do presidente, governadores e prefeitos", explica.





Ao ser questionado sobre o depoimento dos ex-ministros da Saúde, Campagnaro afirmou que Eduardo Pazuello esclareceu o que foi feito no governo. “O governo vem se demonstrando pró-ativo, disponibilizando os esforços financeiros para o combate da doença. Porém existe um entrave político com os governadores. Isso porque muitos governadores faltam com a verdade e omitem informações para prejudicar o presidente”, conta.





Um assunto muito citado na CPI é o uso de remédios como a hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina. Os medicamentos não tiveram comprovação científica contra a COVID-19.





O presidente é um grande defensor do uso desses remédios e do tratamento precoce. Durante os depoimentos da CPI, pelas declarações do chefe do Executivo, o assunto virou pauta e deu um novo “apelido” para comissão: “CPI da Cloroquina”.





"Com relação ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina, existem estudos no mundo, que afirmam que a doença não evoluiu em estado inicial. Cabe aos médicos dizerem se o uso é devido ou não. Quando você leva esse assunto para uma CPI, onde os senadores são formados em várias áreas e não tem competência para opinar, a decisão é exclusiva do médico, no local onde ele atende", opina Otaviano.









Questionado sobre os novos depoimentos, o policial federal afirmou que gostaria de escutar os governadores investigados pela PF por desvios. CPI da COVID: senadores aprovam convocação de governadores de 10 estados









Foram convocados os seguintes governantes:

Wilson Lima, do Amazonas

Ibaneis Rocha, do Distrito Federal

Waldez Góes, do Amapá

Helder Barbalho, do Pará

Marcos Rocha, de Rondônia

Antônio Denarium, de Roraima

Carlos Moisés, de Santa Catarina

Mauro Carlesse, de Tocantins

Wellington Dias, do Piauí

A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também foram convocados.





“Esses sim devem explicação para a nação pelas mortes que aconteceram nos seus estados pelo mal uso do dinheiro público”, explica o policial.





O apoiador do presidente também cedeu elogios ao chefe do Executivo. “Bolsonaro tem pulso firme para resolver os problemas. Ele vem dizendo desde o início da pandemia, que a nação iria se afundar em um outro problema maior: a economia. Quando ele distribuiu o dinheiro para os governadores, ele fez o que podia. Querer que Bolsonaro dê exemplo, como se ele fosse o ‘papai e mamãe’ dentro de casa? é querer de mais”, diz Otaviano.





Para o policial, a CPI da COVID é um “verdadeiro circo” é uma “palhaçada”. “Os senadores da república têm se colocado contra a nação e buscado fugir do foco da CPI para tentar destruir a reputação do presidente. Eles não vão resolver nada. Eles vão querer dizer que a culpa é de Bolsonaro porque ele quis usar cloroquina, não usou máscara… em vez de procurar o verdadeiro problema que acarretou na morte dos brasileiros. É mais uma CPI que vai acabar em pizza”, explica.



Oposição





Gustavo Euclydes, 24 anos, é opositor do presidente. Para o estudante de 25 anos, a CPI está apresentando números que mostram erros e omissões no combate à pandemia, principalmente do governo federal.





Ao ser questionado sobre os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Euclydes pondera que com Teich e Mandetta, o depoimento foi mais afastado dos interesses do governo federal. “Já Pazuello, depois de hesitar se ia ou não ao depoimento na CPI, serviu apenas para mentir e omitir fatos, seguindo o interesse do presidente”, conta.





Ao falar sobre o uso de remédios sem eficácia, ele relembra os estudos sobre o tratamento precoce que comprovam a sua ineficácia contra a COVID-19.









Durante depoimento na CPI, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que Bolsonaro tentou mudar a bula da hidroxicloroquina para que o remédio fosse aprovado pela Anvisa. Mais tarde, o presidente da instituição, Antônio Barra Torres confirmou o depoimento do médico. Presidente da Anvisa confirma reunião que tentou mudar bula da cloroquina





“Para mim é extremamente nocivo para a população vender a ilusão que esses remédios atuam de alguma maneira positiva no tratamento da COVID-19. Além de poder ter efeitos colaterais, vende a ideia mentirosa de normalidade."





Gustavo também afirmou que gostaria de escutar pessoas que têm relação direta com o presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, também foram convocados empresários, assessores e conselheiros do presidente. Além deles, o ex-ministro Pazuello e o ministro Queiroga também foram reconvocados.





Confira os novos convocados:

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

Airton Antônio Soligo, ex-assessor da Presidência da República

Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República

Filipe Martins, assessor da Presidência da República

Carlos Wizard Martins, empresário

Markinhos Show, publicitário e braço-direito de Pazuello

Luana Araújo, ex-secretária de Enfrentamento à Covid

Paulo Baraúna, diretor da empresa fornecedora de oxigênio White Martins





Questionado sobre as ações do presidente durante a pandemia, o estudante diz que Bolsonaro “atrapalhou o modo como o país lidou com a pandemia”. “Ele incentivou as pessoas a se infectar, pela teoria do rebanho, e atuou contra a população por conta de sua ideologia. Ele carrega a culpa de muitas mortes”, conta.









O dia da CPI





A Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID ouve neste momento, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.





Covas deve ser questionado, entre outros assuntos, sobre a atuação e as conversas com o governo federal desde o início da pandemia relacionadas a pesquisa, produção e aquisição de vacinas contra a COVID-19.