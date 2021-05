Presidente da Anvisa confirma reunião que tentou mudar bula da cloroquina

Diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres confirmou nesta terça-feira (11/5), em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado Federal, a tentativa do governo Bolsonaro de mudar a bula da cloroquina. A intenção era definir o medicamento como eficaz contra o coronavírus. da),confirmou nesta terça-feira (11/5), em depoimento na) da, instalada pelo, a tentativa do governo Bolsonaro de mudar a bula da. A intenção era definir o medicamento como eficaz contra o





“Minha reação foi muito imediata de que aquilo não podia acontecer. Só quem pode modificar é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo laboratório. Quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, me causou uma reação mais brusca. A reunião não durou mais depois disso”, disse Barra Torres, em relação a um decreto apresentado em reunião para mudar a bula da cloroquina.





Antonio Barra Torres em depoimento na CPI da COVID-19 (foto: Reprodução/YouTube TV Senado) A reunião para mudança da bula foi revelada durante depoimento de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, dado na CPI da COVID-19 na última terça-feira (04/5). Ele foi um dos participantes deste encontro.





“Confirmo de minha memória a presença do general Braga Neto, o ministro Mandetta, eu, a doutora Nise Yamaguchi, e um médico que não recordo o nome. Não tenho na minha memória as presenças do ministro Jorge Oliveira e Luiz Eduardo Ramos”, também afirmou Barra Torres, posteriormente.