CPI da COVID: O que Ernesto Araújo poderá responder durante depoimento?

Exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 30 de março, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo será o próximo a prestar depoimento na CPI da COVID, que investiga as omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. A partir das 9h desta terça-feira (18/9), ele responderá questionamentos dos senadores sobre vários temas.

Um dos aspectos que Araújo terá de esclarecer é a relação estremecida com governo brasileiro com a China, evidenciadas em diversos discursos do ex-chanceler. Os senadores da CPI da Pandemia verificarão se o boicote ao país asiático prejudicou a compra de vacinas ou entrega de insumos do laboratório Sinovac Biotech, responsável pelas primeiras doses da CoronaVac.





O ex-ministro também pode ser perguntado sobre as tentativas do Ministério das Relações Exteriores (MRE) de comprar vacinas no exterior e aumentar a quantidade de doses à disposição da população brasileira.

Outra polêmica que Ernesto Araújo está inserido é o possível envolvimento do MRE na compra de medicamentos sem eficácia comprovada, como cloroquina, ivermectina e azitromicina. Desde o início da pandemia, o tratamento precoce tem sido uma das bandeiras defendidas por Jair Bolsonaro e seus ministros.





Os senadores da oposição questionarão Araújo se sua pasta priorizou a compra dos medicamentos em detrimento do investimento em vacinas ou tecnologia.

O ex-ministro também pode ser questionado sobre como o governo defendia a tese da imunidade de rebanho. Segundo essa lógica, a pandemia só iria ser controlada quando a maior parte da população entrasse em contato com o vírus, adquirindo anticorpos naturalmente.





Tal estratégia tem sido usada silenciosamente por Bolsonaro, que constantemente vem provocando aglomerações, seja com apoiadores em Brasília, ou mesmo em suas viagens por todo o país.





Mais um tema a ser perguntado a Ernesto Araújo é a viagem de uma comitiva brasileira à Israel para acompanhar testes de um spray nasal que combateria a COVID-19. Ao todo, os gastos com passagens aéreas e hospedagens de 10 integrantes do governo ficaram em R$ 88 mil. Por outro lado, o governo não chegou a acordo com o laboratório para a produção do medicamento.

Depois de Araújo, o próximo a prestar depoimento na CPI da COVID é o ex-ministro da Saúde, o general Ernesto Pazuello, que terá interrogado na quarta-feira (19/5). Ele foi substituído pelo médico Marcelo Queiroga em 23 de março.





Pazuello teve habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar calado durante a oitiva, podendo ser acompanhado por um advogado. O ex-ministro também não poderá receber qualquer tipo de ameaça ou constrangimentos.





Na quinta-feira (20/5), será a vez da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, a médica Mayra Pinheiro, prestar depoimento no Senado. Conhecida em Brasília como Capitã Cloroquina, ela foi convocada para esclarecer a defesa que faz do medicamento que não é recomendado por autoridades de saúde.