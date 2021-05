Bolsonaro viajará para o Equador para posse de novo presidente

(foto: Alan Santos/PR) Jair Bolsonaro irá ao Equador na semana que vem para participar da cerimônia de posse do presidente eleito do país, Guilherme Lasso. A cerimônia está prevista para acontecer na segunda-feira (24/5), na capital equatoriana, Quito. O presidenteirá ao Equador na semana que vem para participar da cerimônia de posse do presidente eleito do país,. A cerimônia está prevista para acontecer na segunda-feira (24/5), na capital equatoriana, Quito.





No mês passado, o presidente brasileiro parabenizou Lasso pela vitória nas urnas. "Cumprimento @LassoGuillermo por sua vitória nas eleições presidenciais no Equador. Estou certo de que estreitaremos ainda mais os laços que unem nossas nações e trabalharemos pela liberdade em nossa região. Felicidades ao povo equatoriano e sucesso ao presidente eleito!", escreveu Bolsonaro nas redes sociais.



Esta será a primeira viagem internacional de Bolsonaro desde março do ano passado. O último compromisso dele fora do Brasil foi nos Estados Unidos. Naquela ocasião, o chefe do palácio do Planalto se reuniu com o então presidente norte-americano Donald Trump.