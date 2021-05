Citado por Bolsonaro, 'chupão na barriga' viraliza; entenda o que significa

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é citado em live pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Agência Senado/Reprodução) chupão na barriga” foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na live que realizou nas redes sociais nessa quinta-feira (13/5). Ele até mesmo compartilhou em seu próprio perfil um resumo dos assuntos tratados junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Logo, a expressão viralizou e internautas tiveram dúvidas do significado. O termo “” foi utilizado pelo presidente(sem partido) na live que realizou nas redes sociais nessa quinta-feira (13/5). Ele até mesmo compartilhou em seu próprio perfil um resumo dos assuntos tratados junto ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Logo, a expressão viralizou e internautas tiveram dúvidas do significado.









Randolfe compartilhou uma matéria do jornal Folha de São Paulo que revela gastos do presidente com auxílio-mudança. “Seu pai, o Presidente @jairbolsonaro, também embolsou o seu dinheiro pra mudança que nunca fará: a família Bolsonaro nunca teve pudor em se apoderar dos privilégios parlamentares descabidos. Esse é seu estilo particular de combate à corrupção”, escreveu.





Como resposta, Carlos usou a expressão: “Todos tem o direito! Senador(x), e o chupão na barriga, já sarou?”





Todos tem o direito! Senador(x), e o chupão na barriga, já sarou? %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 17, 2019







Na live realizada nessa quinta-feira (13/5), Bolsonaro chegou a falar várias vezes sobre a CPI da COVID no Senado e, em uma delas, citou o “senador DPVAT”, apelido atribuído a Randolfe Rodrigues.



“Se eles queriam se blindar, blindar parente, por que fazer a CPI? Olha a cara de pau daquele fala fina, o senador DPVAT, para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é fato definido em CPI.”

Mais tarde, o presidente compartilhou nas redes sociais a lista em resumo da live. "Chupão na barriga" entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.