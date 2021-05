Senador quer convocação de Carlos Bolsonaro: 'Quem não deve não teme'

Carlos Bolsonaro disse que se sente tranquilo com depoimento do chefe da Pfizer (foto: Sergio Lima/AFP) Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o assessor especial do Planalto, Filipe Martins, sejam convocados a depor na CPI da COVID-19. ‘Quem não deve não teme’, disse o senador. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou, nesta quinta-feira (13/05), o pedido para que o vereadorBolsonaro (Republicanos-RJ) e o assessor especial do Planalto, Filipe Martins, sejam convocados a depor na CPI da COVID-19. ‘Quem não deve não teme’, disse o senador. Apresentei o requerimento de convocação de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, citados como participantes de reunião%u201Cparalela%u201D sobre vacinas, bem como o pedido de quebra dos sigilos de Wajngarten. A investigação técnica exige estas medidas. Quem não deve não teme.#CPIdaCovid %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) May 14, 2021 “Apresentei o requerimento de convocação de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, citados como participantes de reunião ‘paralela’ sobre vacinas, bem como o pedido de quebra dos sigilos de Wajngarten. A investigação técnica exige estas medidas. Quem não deve não teme.” 'TRANQUILÍSSIMO'





Filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira (13/5) o desfecho do depoimento do gerente-geral da Pfizer, Carlos Murillo, à CPI da COVID no Senado. Citado durante o interrogatório, o parlamentar alfinetou os senadores e disse que o resultado foi “tranquilíssimo”.

De forma indireta, ele atacou prefeitos e governadores pelos recursos possivelmente desviados.

“Tranquilíssimo, diferente de quem desviou bilhões de reais enviados pelo governo federal durante a pandemia”, disse.









Pessoas próximas ao vereador disserem que ele soltou uma série de palavrões quando ouviu seu nome na CPI da Pandemia.

O filho 02 do presidente já havia sido acusado pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta de participar de um gabinete paralelo no governo para tratar da COVID-19, inclusive, com negociação de vacinas.