Bolsonaro participa de leilão da Cedae: 'Este momento marca a história'

O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta sexta-feira (30/4) do leilão da Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro (foto: PR/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta sexta-feira (30/4) do leilão da Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), ocorrido em São Paulo. Na ocasião, o mandatário afirmou que a medida marca a economia e reforça confiança de investidores no país.



Leia: Jairparticipou na tarde desta sexta-feira (30/4) do leilão da Companhia Estadual de Água e Esgotos do(Cedae), ocorrido em São Paulo. Na ocasião, o mandatário afirmou que a medida marca a economia e reforça confiança de investidores no país.Leia: Leilão: Cedae vende três blocos da companhia por R$ 22,6 bilhões









Em seguida, o chefe do Executivo deu três marteladas simbólicas. O leilão gerou R$ 22,7 bilhões de outorgas. O bloco 1, formado por municípios como São Gonçalo e Magé, teve como vencedor o consórcio formado pela Aegea, que ofereceu o maior valor de outorga, de R$ 8,2 bilhões.





A Iguá, representada pelo BTG, levou o bloco 2, dos bairros da Barra e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e outras duas cidades, por R$ 7,3 bilhões. O bloco 4, do centro e zona norte do Rio de Janeiro, além de municípios da Baixada Fluminense, foi arrematado pela Aegea por R$ 7,2 bilhões. Já o bloco 3 não recebeu lances.





O leilão contou ainda com a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano; do governador em exercício do Rio, Claudio Castro (PSC); e dos ministros Paulo Guedes (Economia), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).





Ovo