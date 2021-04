PF intima líder indígena Sonia Guajajara por críticas ao governo Bolsonaro

A Polícia Federal intimou a líder indígena Sonia Guajajara, uma das coordenadoras executivas Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para depor em inquérito aberto a pedido da Fundação Nacional do Índio.



Segundo a Apib, o órgão acusa a ativista e a entidade de suposta difamação contra o governo Jair Bolsonaro e divulgação de dados falsos sobre o coronavírus em razão da websérie Maracá, que aborda violações contra os povos indígenas na pandemia da Covid-19.



A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil informou que Guajajara recebeu a intimação na segunda, 26.