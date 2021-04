Governo de Minas divulga escala de pagamento de maio dos servidores; veja

Zema informou que a primeira parcela do salário dos servidores será depositada no quinto dia útil do mês (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O governadoranunciou, nesta sexta-feira (30/4), adede, referente ao mês de abril de 2021.A primeira parcela do salário dos, no valor de R$ 2 mil, será depositada no quinto dia útil do mês (7/5), antes do Dia das Mães.Nessa mesma data, servidores das áreas de Saúde e Segurança recebem o pagamento integral. Segundo o governo, "a medida reflete o esforço do estado para regularizar as datas de pagamento dos salários dos servidores estaduais".De acordo com o comunicado, a segunda parcela será paga em 20 de maio e, no mesmo dia, será depositado o auxílio fardamento dos militares, que é pago anualmente.