Saem as datas de quitação do 13º de 2020 e escala de pagamento de abril

Folha mensal do Executivo é de R$ 3,5 bilhões, com ativos e inativos (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) 13º salário de 2020 para funcionários que ainda não haviam recebido o benefício e também a escala de pagamento de abril de 2021.



O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo)a manhã desta quarta-feira (31/03). Segundo o governo de Minas, 22% de todo funcionalismo público do Estado aguardavam o valor integral do 13º. Os servidores públicos estaduais já têm as datas de quitação dode 2020para funcionários que ainda não haviam recebido o benefício e também ade pagamento dede 2021.O anúncio foi feito peloRomeu(Novo)a manhã desta quarta-feira (31/03). Segundo o governo de Minas, 22% de todopúblico do Estado aguardavam o valor integral do 13º.









Segundo Zema, em 20 de abril (terça-feira) o restante do salário de abril será pago aos funcionários públicos. Somente duas categorias não se enquadram nessa escala de pagamento: profissionais da Saúde e da Segurança Pública.





Eles receberão o salário integral em 9 de abril, data da primeira parcela para o restante do funcionalismo. O governo de Minas justifica essa especificidade por causa da pandemia de COVID-19 e adota essa estratégia desde o início da disseminação do coronavírus.





“Continuamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que o funcionário público volte a receber o salário em dia. Essa é uma gestão focada na eficiência e comprometida em solucionar os graves problemas financeiros herdados pelo Estado”, afirmou Zema, ao anunciar as datas. A folha mensal do Executivo é de R$ 3,5 bilhões, com ativos e inativos.