Bolsonaro sobre CPI da COVID-19: 'Vai querer fazer carnaval fora de época?'

Não é novidade que ano, instalada nessa terça-feira (27/04), é um ponto de incômodo para o. Na manhã desta quarta-feira (28/04), em conversa com apoiadores no, em, o presidente da República(sem partido) ironizou e disse que, caso não convoquem prefeitos e governadores para depoimentos, seria um 'carnaval fora de época'.

“A CPI vai chamar (governadores e prefeitos) ou vai querer fazer carnaval fora de época? Vão se dar mal. Aqueles que estão com essa... Lá tem gente bem intencionada, gente que... Não é que me defende, está falando a verdade. Mas tem um outro lá que quer fazer uma onda só”, afirmou Bolsonaro.

Apósdiversas, a CPI foi instalada para apurar possíveisdo governo federal durante ado novo coronavírus. Bolsonaro, que estava acompanhado do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, durante a conversa com os eleitores, tratou desse assunto e disse que não há o que se investigar. Luiz Eduardo, inclusive, revelou que tomou a vacina contra a COVID-19 escondido, por causa da determinação do presidente.