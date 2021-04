CPI da COVID: 'Exército' de Bolsonaro já está nas ruas virtuais

Presidente está no centro das atenções da CPI da COVID

"Desde que ficou líquido e certo que o governo não teria maioria na comissão parlamentar de inquérito (), aliados do presidente Jairacionaram 'o mecanismo'. Consiste em procurar em todas asvídeos e declarações que ajudem a diluir os problemas que oterá no colegiado." É o que revela Denise Rothenburg , do Correio Braziliense