Ramos diz que se vacinou 'escondido' por 'orientação'

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou na terça-feira, 27, que tomou "escondido" a vacina contra a covid-19, por "orientação", para "não criar caso". Sem saber que era gravado, Ramos disse, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar, que também tenta convencer o presidente Jair Bolsonaro a receber a vacina.



"Tomei escondido, né, porque era a orientação, mas vazou (...) Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente (a tomar a vacina), independentemente de todos os posicionamentos. Nós não podemos perder o presidente para um vírus desse", observou o titular da Casa Civil, que tem 64 anos. "A vida dele, no momento, corre risco", admitiu Ramos. Na reunião, Paulo Guedes, titular da Economia, disse que "o chinês" criou o vírus da covid-19.



Ramos disse não ter "vergonha" de ser imunizado. "Vou ser sincero. Eu, como qualquer ser humano, quero viver. Tenho dois netos maravilhosos, uma mulher linda. Tenho sonhos ainda. Quero viver, porra! Se a ciência, a medicina, está dizendo que é vacina, quem sou eu para me contrapor?" Na reunião, o ministro afirmou que a pandemia é "uma praga", que está "ceifando vidas". Disse que a doença não tem "partido".



Aos 66 anos, Bolsonaro poderia ter sido vacinado desde o dia 3 no Distrito Federal. Afirmou, porém, que já está imunizado e só o fará "depois que o último brasileiro" tiver sido vacinado.

No Twitter, Ramos disse que inventam "crise onde não existe". "Como tomei vacina escondido se saiu na imprensa?", perguntou, embora a frase sobre a "orientação" esteja gravada.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.