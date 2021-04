Vereador que abriu caixão com facão considera pesado afastamento pelo PT

O vereador William Faria lamentou a decisão de seu partido e disse que agiu em defesa dos direitos da população (foto: Arquivo pessoal)

William Faria (PT), de Santa Bárbara do Leste – que –, foi pesada, de acordo com o vereador. A decisão da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, de afastar o vereador(PT), de– que viralizou nas redes sociais depois de abrir um caixão lacrado com o corpo de um homem que morreu em 24/4 com sintomas da COVID-19–, foi pesada, de acordo com o vereador.

William, que é filiado ao PT há 10 anos, disse que ainda não recebeu documento algum da direção estadual do partido, comunicando o afastamento. Mas considerou a decisão muito pesada, porque, segundo ele, sua ação foi em defesa da população e de uma família que não pôde velar um ente querido.

"Acho que não estou sendo compreendido e poucos prestaram atenção na minha denúncia. Aqui em Santa Bárbara do Leste, quem morre por COVID-19 tem os laudos emitidos com o nome dessa doença. E o laudo que eu tinha em mãos, no vídeo gravado, não mencionava a causa da morte como COVID-19", explicou.

Comerciante em Santa Bárbara do Leste, William Faria está no primeiro mandato como vereador. Já ocupou cargo na prefeitura, seis anos atrás, de secretário municipal de Obras.



Ele diz que vê muitas falhas no trabalho dos gestores municipais em relação ao combate à COVID-19, e que essas falhas que precisam ser corrigidas.



CPI na Câmara

Além do afastamento que o PT impôs ao vereador, ele também terá problemas na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste.



O presidente da Câmara, Altair Nunes Ferreira (MDB) disse que o vereador vai enfrentar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para explicar os motivos que o levaram a violar o caixão no cemitério da cidade.