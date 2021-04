Bolsonaro em live: 'É impressionante como só se fala em vacina, né?'

Na transmissão ao vivo nesta quinta-feira (22/4), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou a vacinação contra a COVID-19 e defendeu a produção de um medicamento contra o novo coronavírus. Em diálogo com o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o presidente fez referência ao nitazoxanida, conhecido popularmente no Brasil como Annita, que é vermicida.

"É impressionante como só se fala em, né? Mas também, uma compra bilionária, no mundo todo, então é só vacina. Ninguém é contra a vacina. O Brasil, tirando os países que produzem vacinas, é primeiro no mundo em valores absolutos em doses aplicadas", afirmou Bolsonaro, cujo fato citado não é verdadeiro: em números absolutos, o Brasil aplicou aproximadamente 34 milhões de vacinas, estando atrás de Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido em números absolutos.

Marcos Pontes também falou sobre pesquisas com a Versamune, vacina desenvolvida em Ribeirão Preto, ainda na fase de testes.

“Foi um trabalho muito grande do Marcos Pontes”, elogiou o presidente.

Bolsonaro evitou mencionar as palavras hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina por causa das novas políticas do Yotube e Facebook, que optou por retirar do ar os vídeos com conteúdo sobre tratamento precoce , que não tem comprovação científica para a COVID-19.