Justiça obriga governo federal a fazer campanha de medidas antiCOVID

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desde o íncio da pandemia, teve opiniões negacionistas (foto: Agência Brasil/Reprodução) Justiça Federal do Rio Grande do Sul acaba de determinar, a pedido do Ministério Público Federal, que o governo federal adote, em até cinco dias, um plano nacional de comunicação para o combate à COVID-19.



acaba de determinar, a pedido do Ministério Público Federal, que oadote, em até cinco dias, um plano nacional de comunicação para o combate à COVID-19.





Ainda de acordo com a decisão, as publicidades do Ministério da Saúde devem alertar “a situação de risco e as correspondentes orientações de saúde para o público em geral”.





O governo também deve “informar a população em geral, de forma simples e clara, sobre os riscos e cuidados que precisam ser adotados individualmente pela população”.





A decisão diz que o plano de publicidade deve abraçar todos os meios de comunicação e ainda determina que o governo elenque um porta-voz para entrevistas coletivas “por ao menos três vezes por semana”.





Agora, o governo Bolsonaro tem cinco dias para apresentar o projeto. A decisão cabe recurso.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), desde o íncio da pandemia, teve opiniões negacionistas. Entre elas, negar a gravidade do vírus, não comprar vacinas, indicar remédios sem efícacia comprovada para tratamento precoce e sem efícacia, negligênciar números e ser contra medidas de isolamento social, adotação de máscaras e lockdown.



O Plano Nacional de Comunicação deve ser apresentado à Justiça em 10 dias. No entendimento do Ministério Público, dados do Ministério Público mostram que o governo não investiu na informação de qualidade contra a pandemia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.