Troca na Secretaria de Planejamento de Minas será oficializada até quinta

Candidata à Prefeitura de BH em 2020, Luísa Barreto será a secretária de Planejamento (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Secretaria de Planejamento de Gestão do governo de Minas sofrerá uma importante alteração nesta semana. Luísa Barreto, atual presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), será a substituta. A troca será oficializada até quinta-feira (15/4), data prevista para a posse de Barreto. dosofrerá uma importante alteração nesta semana. Otto Levy, então chefe da pasta, pediu na última sexta-feira (09/04) para deixar o posto por motivos pessoais , atual presidente da), será a substituta. A troca será oficializada até(15/4), data prevista para ade Barreto.









Otto Levy estava no governo de Minas desde o início da gestão do governador Romeu Zema (Novo), em janeiro de 2019. Ele deixa o posto com legado de pagamento de salários do funcionalismo público, mesmo que parcelado em duas vezes ao mês para servidores que não sejam da Saúde ou da Segurança Pública, e com uma lacuna, relacionada às privatizações.









Em dezembro de 2019, o governo de Minas conseguiu, com aval da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a negociação de 49% pela antecipação dos recebíveis do nióbio. Além de não conseguir avançar com a privatização de grandes empresas estatais, como Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Levy não emplacou a venda da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig).





Apesar disso, a venda não saiu do papel, e o governo de Minas mudou a estratégia, agora tentando vender de até 100% da participação da empresa estatal . Isso, contudo, ainda não foi apreciado pela ALMG, que tem focado nas ações relacionadas à pandemia de COVID-19.





E a Emater?





Para presidir a Emater, o governo de Minas vai apresentar ao Conselho de Administração o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) o nome de Otávio Maia. Ele já ocupou o cargo de subsecretário de Gestão Estratégica ao longo dos 16 anos de experiência no Executivo estadual. Maia é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Economia de Empresas pela Faculdade de Estudos Administrativos (FEAD).