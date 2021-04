4x2: em menos de um minuto, Dias Tóffoli vota a favor dos cultos e missas

Em sua decisão, Nunes Marques disse que a abertura de templos deveria ser feita “de forma prudente e cautelosa, com respeito a parâmetros mínimos que observem o distanciamento social e que não estimulem aglomerações desnecessárias”.



No último sábado (3/4), o ministro Nunes Marques autorizou celebrações religiosas com a presença de fiéis mesmo após governadores e prefeitos determinarem o fechamento de templos, sob a alegação de isto conter a disseminação do coronavírus.

A ação do ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve muita repercussão. As mais comentadas, foram a do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSB).



Logo após a decisão de Nunes Marques, Kalil foi às redes sociais dizer que "cultos e missas" estavam proibidos, pois o que valia era "o decreto da prefeitura".





Leia: No domingo de Páscoa, porém, Kalil afirmou que iria cumprir a determinação do STF . “Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal”, escreveu no Twitter.Leia: Fiéis de BH compareceram às igrejas após liminar de Nunes Marques Na decisão, o ministro Nunes Marques estabeleceu a necessidade de respeitar medidas sanitárias. São elas: Limitar a ocupação a 25% da capacidade do local

Manter espaço entre assentos com ocupação alternada entre fileiras de cadeiras ou bancos

Deixar o espaço arejado, com janelas e portas abertas sempre que possível

Exigir que as pessoas usem máscaras

Disponibilizar álcool em gel nas entradas dos templos

Aferir a temperatura de quem entra nos templos