Janaína Paschoal: 'As vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais'

Janaína Paschoal pede que mais jovens tenham mais direito aos leitos (foto: Geraldo Magela/Agencia Senado)



Numa fase em que o Brasil vive enorme colapso nos hospitais, a deputada federal Janaína Paschoal (PSL-SP) recomendou uma polêmica solução para o problema ao defender que os mais jovens tenham prioridades na busca por leitos para COVID-19.

Deputada mais votada de São Paulo, com mais de 2 milhões de votos, a jurista defendeu que era preciso estabelecer regras para a escolha dos pacientes internados.

Eu me preocupo com todas as vidas! Mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais. Aliás, penso que já estejamos no momento de estabelecer claramente regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis: leitos, respiradores, etc. É pesado, mas é necessário! %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) March 27, 2021

“Eu me preocupo com todas as vidas! Mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais”, afirmou Janaína em seu Twitter. “Aliás, penso que já estejamos no momento de estabelecer claramente regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis: leitos, respiradores etc. É pesado, mas é necessário!”, completou.





Em outra postagem, ela volta a lembrar do drama vivido por muitos jovens, que estão morrendo por COVID-19: “As mortes de jovens por COVID 19 são realidade no Brasil. Há situações inevitáveis... muitos trabalham em atividades essenciais... como os entregadores de alimentos”.





“Mas há situações plenamente adiáveis, até para que haja um futuro para cada qual”, escreveu.





Antes, a deputada havia afirmado que era contrário à campanha de conscientização da imunização contra a COVID-19, mas defendeu mais investimentos em imunizantes e medicamentos do chamado “kit intubação”.





“Eu não entendo gastar dinheiro com campanha de incentivo à vacinação, se nem tem vacinas para todos que querem se vacinar! Não temos dinheiro sobrando! Que invistam em mais vacinas, mais leitos, mais medicamentos para intubação! Todo santo dia, recebo inúmeros emails por vacinas”.