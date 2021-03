Itajubá e Pouso Alegre confirmam mortes de ex-vereadores por COVID-19

Cleber David foi vereador por dois mandados em Itajubá. (foto: CDL Itajubá/Reprodução)

O ex-vereador de Itajubá, no Sul de Minas, Cléber David, de 67 anos, morreu nesta quarta-feira (24) de complicações da COVID-19. Cléber foi vereador por dois mandatos, de 2001 a 2004 e na legislatura passada, de 2017 a 2020. Ele também já foi presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas da cidade (CDL). O político estava internado e não respondeu ao tratamento, falecendo na manhã de hoje.

A prefeitura e a Câmara Municipal divulgaram nota de pesar. Outras instituições da cidade, como Corpo de Bombeiros, também lamentaram a morte de Cléber David, envolvido em projetos sociais da corporação.

Já em Pouso Alegre, também no Sul de Minas, a Câmara Municipal e a prefeitura confirmaram a morte do ex-vereador Sebastião Alves da Cunha, de 77, em decorrência de complicações da COVID-19. A morte ocorreu nessa terça-feira (23).

Tião Elias, como era conhecido, foi presidente da Câmara de Vereadores em 1988. No ano passado, o comerciante foi candidato a vereador pelo PTB e teve 139 votos.



Segundo a família informou à Câmara, o ex-vereador foi contaminado com a COVID, mas já estava recuperado da doença quando precisou ser internado. Ele tinha problemas cardíacos que se agravaram.

'Tião Elias' era comerciante e tentou voltar à política em 2020. (foto: reprodução site TSE)

Itajubá registra 96 mortes em março e Pouso Alegre, 35

A prefeitura de Itajubá confirmou, no último boletim divulgado ontem, que o município chegou 213 mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia. Apenas em março a cidade registrou 96 óbitos por COVID.



Pouso Alegre, que tem o maior número de moradores diagnosticados com o vírus (9.333), chegou a 135 óbitos da doença, com 35 registros em março, feitos até o dia 22/03, conforme boletim da prefeitura.

Cidades na onda roxa

Itajubá e Pouso Alegre seguem, integralmente, as deliberações previstas no protocolo de onda roxa, estabelecidas pelo Governo de Minas. Apenas os comércios considerados essenciais permanecem abertos e há o toque de recolher entre as 20h e as 5h.