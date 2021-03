Pacheco deposita fichas em reunião dos poderes por 'pacto' contra a COVID

Rodrigo Pacheco defende aglutinação de forças nacionais para enfrentar coronavírus (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Pacheco pede respeito a decisões locais

Pressão por CPI

O presidente do Senado Federal,(DEM-MG), crê que os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo podem se unir para combater à pandemia do novo. Nesta quarta-feira (24/3), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deve se reunir com o comandante da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL),e o chefe do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux. A ideia do encontro é formular umde enfrentamento à COVID-19. Pacheco, um dos entusiastas da proposta, também vai participar da costura.“Há dois caminhos que podemos perseguir no Brasil neste momento: o da união nacional e o do caos nacional. Cabe a nós decidir — e minha decisão é que temos que fazer, sim, uma grande união nacional em torno do enfrentamento à pandemia”, disse, nesta terça (23), em seminário virtual promovido pelo Correio Braziliense, jornal dos, para tratar da retomada econômica brasileira após a epidemia viral.Lideranças do Congresso Nacional enxergam o encontro como forma de começar a conter os desencontros que marcam a gestão federal da pandemia.“Aguardamos muito um pacto nacional de união, para que possamos avançar muito rapidamente na solução desse problema para o. Esperamos muito uma reunião que deve acontecer amanhã com os presidentes da República, da Câmara, do Supremo, do Senado e outros atores, que devem dar conta desse desafio e dessa solução a partir de um pacto nacional que envolva um conceito muito importante: o da união”, projetou Pacheco.Os “outros atores” citados pelo senador são governadores, prefeitos e parlamentares. Alguns deles devem acompanhar o debate desta quarta.A reunião vai ocorrer em meio ao pior momento do país ante a COVID-19. Enquanto todas as regiões sofrem com o colapso hospitalar, o Brasil deve bater 300 mil mortes em virtude da doença ainda nesta semana oficializou a terceira troca no Ministério da Saúde em um menos de um ano. O novo chefe da pasta é Marcelo Queiroga . Nesta quarta, mesmo dia em que empossou um novo palaciano, o presidente viu o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, vetar ação que anularia medidas restritivas tomadas por governadores.Ainda durante o, Rodrigo Pacheco voltou a assegurar que as instituições democráticas brasileiras têm operado sem obstáculos“É preciso respeitar os entes federados e a posição de governadores e prefeitos, assim como devemos respeitar as posições do governo federal e do presidente da República. Essa é a essência do federalismo”, pediu, ao falar sobre a independência dos entes federados — União, estados, municípios e o Distrito Federal.

Deputados federais e senadores — sobretudo os ligados à oposição — têm insistido na necessidade de instaurar Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a postura do governo Bolsonaro diante da pandemia.



Pacheco, contudo, tem dito que a criação de um comitê de apuração pode atrapalhar a luta contra o vírus. O presidente do Congresso afirmou, nesta quarta, que o foco do Parlamento, por ora, é “minimizar os impactos da pandemia no Brasil”.

