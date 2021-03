BH tem carreata pró-Bolsonaro e contra STF

Concentração para a carreata aconteceu na Praça do Papa, Região Centro-Sul de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) carreata a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e contra o Supremo Tribunal Federal (STF) acontece na manhã deste domingo (14/03) em Belo Horizonte. Centenas de pessoas se reuniram na Praça do Papa, Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira, e partiram por volta das 10h30 rumo à Praça da Liberdade, na mesma região. Umaa favor do(sem partido), e contra o) acontece na manhã deste domingo (14/03) em. Centenas de pessoas se reuniram na, Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira, e partiram por volta das 10h30 rumo à, na mesma região.





As pessoas se vestiam com o traje usual dos apoiadores do presidente: bandeiras do Brasil, camisas da Seleção Brasileira de futebol e roupas verde e amarelo. A carreata aconteceu com buzinaço e com alto falante que toca, em looping, o hino nacional.





"Estamos aqui, em primeiro lugar, pelo Brasil. Uma nação onde nasci, estou criando minha família, e acho um absurdo o STF está pisando na nossa Constituição, está fazendo tudo contrário, como um dia a gente teve um Brasil de paz. Agora está dividido, estados, municípios, e estamos aqui em nome da família brasileira, nas pessoas que creem em Deus, que pode fazer tudo para melhorar nossa nação. Apoio ao Bolsonaro, que está querendo governar, fora STF, uma vergonha nacional", diz Maria Luzia Maciel, uma das manifestantes.





A relação entre Bolsonaro, Congresso Nacional e STF nunca foi das melhores. E mesmo aparentemente sem ligação direta com o governo federal, uma decisão recente do STF incomodou os bolsonaristas.





Na última segunda-feira (08/03), o ministro Luiz Edson Fachin anulou as sentenças de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente entre 2003 e 2010, no âmbito da Operação Lava-Jato. A ação fez com que o ex-presidente recuperasse os direitos políticos, podendo assim disputar as eleições de 2022, na qual Bolsonaro deve tentar reeleição.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu da decisão de Fachin contra a decisão que anulou as quatro ações penais do ex-presidente na Lava-Jato, incluindo as duas condenações impostas ao petista. O ministro mantém o entendimento, mas liberou na última sexta-feira (12/03) o caso para ser discutido pelos colegas do STF.