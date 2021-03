Eleições 2022: Lula e Bolsonaro empatam nos dois turnos, revela pesquisa

Bolsonaro e Lula aparecem tecnicamente empatados em pesquisa (foto: Marcos Correia/PR) Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), A corrida presidencial de 2022 já está em andamento e, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (12/3), a concorrência vai ser apertada. O estudo aponta que o atual presidente Jair(sem partido) e Luiz Inácioda Silva (PT), agora elegível , podem ter empate técnico nos dois turnos.









Já em um segundo turno, o atual presidente teria 41%, em empate técnico com o petista, nos 40%. Nas outras simulações, Bolsonaro aparece à frente de Fernando Haddad (40% a 36%), Luciano Huck (37% a 32%), Ciro Gomes (39% a 37%), Guilherme Boulos (40% a 30%) e de João Doria (39% a 29%), mas atrás de Sergio Moro (31% a 34%).





O público consultado elegeu honestidade como a característica mais importante para o próximo presidente. A maioria também disse que deseja mudança da forma que o Brasil está sendo administrado.

Governo Bolsonaro

A pesquisa revelou também como está a avaliação dos eleitores em relação ao governo Bolsonaro. Os que consideram ruim ou péssimo são 45% (3 pontos percentuais acima do último levantamento, em fevereiro). Os que aprovam o governo estão estáveis em 30% e aqueles que consideram regular, com 24%.

Além disso, 63% dos entrevistados acreditam que a economia do Brasil está no caminho errado, enquanto 27% acha que está no caminho certo.