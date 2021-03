Eduardo Bolsonaro sobre ida a Israel: Entendimento não floresce no virtual

Eduardo Bolsonaro aparece usando máscara em duas das fotos. Em algumas imagens, o parlamentar não utilizou o acessório (foto: Reprodução/Twitter)









“Este tipo de entendimento não floresce da mesma maneira num ambiente virtual. O olho no olho, o fato da comitiva se fazer presente, além de respeito, demonstrou ainda o quanto prioritária é esta parceria e eles corresponderam as nossas expectativas”, publicou.





Horas antes da publicação, Eduardo Bolsonaro fez algumas postagens dizendo que os israelenses pretendem cooperar para o uso do spray nasal contra a COVID-19 em solo brasileiro. A ideia é trazer a segunda fase de estudos do medicamento para o Brasil.





“Tudo se desenvolvendo em acordo com a ANVISA pretendemos ter no Brasil a mesma vanguarda que Israel no combate à pandemia”, disse o deputado em uma rede social.





O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chefia a delegação, que conta com o próprio Eduardo Bolsonaro e o secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Moraes.





Infectologista contesta spray

Integrante do comitê da prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento ao coronavírus, o infectologista Carlos Starling disse, na última sexta-feira (5/3), que o spray nasal defendido por Bolsonaro não eficácia alguma e defendeu que somente os imunizantes podem reduzir as mortes por COVID-19.

“Temos a vacina. Não temos em número suficiente. Temos que investir nisso. Investir em qualquer outra coisa, (como) spray nasal, não tem o menor cabimento. (São) tratamentos que não têm sentido. Precisamos de vacina urgentemente”, disse o médico mineiro.

