Eduardo Bolsonaro sobre eleições em 2022: 'Pouco importa se haverá Lula'

O deputado federal(PSL-SP) usou as redes sociais, nesta terça-feira (09/03), para falar sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender as condenações contra o ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação Lava Jato.